У випуску новин за 17 травня станом на 12:00 – партія "Народний фронт" заявила про свій вихід з парламентської коаліції "Європейська Україна". Відповідну заяву голова фракції "Народного фронту" передав голові парламенту Андрієві Парубію. У російському Єкатеринбурзі триває конфлікт між місцевими та владою навколо будівництва православного храму у сквері. Протести вже дійшли до Москви.

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