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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Випуск новин за 12:00: Вихід "Народного фронту" з коаліції. Сутички у Росії

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 травня станом на 12:00 – партія "Народний фронт" заявила про свій вихід з парламентської коаліції "Європейська Україна". Відповідну заяву голова фракції "Народного фронту" передав голові парламенту Андрієві Парубію. У російському Єкатеринбурзі триває конфлікт між місцевими та владою навколо будівництва православного храму у сквері. Протести вже дійшли до Москви.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини Росії Протести Народний фронт Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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