Выпуск новостей за 12:00: Выступление Зеленского на YES. Рада уволила ЦИК

В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 12:00 – Владимир Зеленский выступил на ежегодном международном форуме YES и рассказал, что по его мнению является счастьем. Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. Инициировал смену членов Центризбиркома Президент Украины Владимир Зеленский.

Также в выпуске: Загадочная смерть бойца Нацгвардии на Донбассе. Пожар в Чернобыльской зоне устроила женщина ради мести. Олег Сенцов сжег свою тюремную робу. Украинский режиссер сначала облил тюремную одежду бензином, а затем поджег.

Источник: 24 канал