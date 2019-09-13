Выпуск новостей за 12:00: Выступление Зеленского на YES. Рада уволила ЦИК
В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 12:00 – Владимир Зеленский выступил на ежегодном международном форуме YES и рассказал, что по его мнению является счастьем. Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. Инициировал смену членов Центризбиркома Президент Украины Владимир Зеленский.
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Источник: 24 канал
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