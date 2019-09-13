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      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 12:00: Виступ Зеленського на YES. Рада звільнила ЦВК

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 вересня станом на 12:00 – Володимир Зеленський виступив на щорічному міжнародному форумі YES та розповів, що на його думку є щастям. Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. Ініціював зміну членів Центрвиборчкому Президент України Володимир Зеленський.

      Також у випуску:

      Загадкова смерть бійця Нацгвардії на Донбасі.

      Пожежу в Чорнобильській зоні влаштувала жінка заради помсти.

      Олег Сенцов спалив свою тюремну робу. Український режисер спочатку облив тюремний одяг бензином, а потім підпалив.

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      Теги: Випуск новин ЦВК Форум YES 2019 у Києві
      Джерело: 24 канал
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