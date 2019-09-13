Випуск новин за 12:00: Виступ Зеленського на YES. Рада звільнила ЦВК
У випуску новин за 13 вересня станом на 12:00 – Володимир Зеленський виступив на щорічному міжнародному форумі YES та розповів, що на його думку є щастям. Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. Ініціював зміну членів Центрвиборчкому Президент України Володимир Зеленський.
Також у випуску:
Загадкова смерть бійця Нацгвардії на Донбасі.
Пожежу в Чорнобильській зоні влаштувала жінка заради помсти.
Олег Сенцов спалив свою тюремну робу. Український режисер спочатку облив тюремний одяг бензином, а потім підпалив.
Джерело: 24 канал
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