Выпуск новостей за 12.00: взяточница в Офисе Президента. Новая руководительница Боливии
В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 12.00 – сотрудники НАБУ поймали на вымогательстве взятки Светлану Кондзелю – директора Департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента. В Боливии новая руководительница. Исполнять обязанности президента будет Жанин Аньес.
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