Выпуск новостей за 12.00: взяточница в Офисе Президента. Новая руководительница Боливии

В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 12.00 – сотрудники НАБУ поймали на вымогательстве взятки Светлану Кондзелю – директора Департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента. В Боливии новая руководительница. Исполнять обязанности президента будет Жанин Аньес.

Также в выпуске: Соединенные Штаты Америки страдают от аномальных для ноября морозов. Массовые протесты в Гонконге продолжались всю ночь. Венецию охватило самое мощное наводнение за полвека.