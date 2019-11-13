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      Выпуск новостей за 12.00: взяточница в Офисе Президента. Новая руководительница Боливии

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 12.00 – сотрудники НАБУ поймали на вымогательстве взятки Светлану Кондзелю – директора Департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента. В Боливии новая руководительница. Исполнять обязанности президента будет Жанин Аньес.

      Также в выпуске:

      Соединенные Штаты Америки страдают от аномальных для ноября морозов.

      Массовые протесты в Гонконге продолжались всю ночь.

      Венецию охватило самое мощное наводнение за полвека.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Взятка Боливия Офіс Президента
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