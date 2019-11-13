Випуск новин за 12.00: Хабарниця в Офісі Президента. Нова очільниця Болівії
У випуску новин за 13 листопада станом на 12.00 – співробітники НАБУ спіймали на вимаганні хабаря Світлану Кондзелю – директорку Департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента. У Болівії нова очільниця. Виконувати обов'язки президента буде Жанін Ан'єс.
Також у випуску:
Сполучені Штати Америки потерпають від аномальних для листопада морозів.
Масові протести у Гонконгу тривали цілу ніч.
Венецію охопила найпотужніша повінь за півстоліття.
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