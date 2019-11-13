Випуск новин за 12.00: Хабарниця в Офісі Президента. Нова очільниця Болівії

У випуску новин за 13 листопада станом на 12.00 – співробітники НАБУ спіймали на вимаганні хабаря Світлану Кондзелю – директорку Департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента. У Болівії нова очільниця. Виконувати обов'язки президента буде Жанін Ан'єс.

Також у випуску: Сполучені Штати Америки потерпають від аномальних для листопада морозів. Масові протести у Гонконгу тривали цілу ніч. Венецію охопила найпотужніша повінь за півстоліття.