14:15
13 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія святкує перемогу над монголо-татарами. Клуб друзів Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 12 листопада
      Вєсті.UA: Мама Дубінського любить швидкість. Уроки від народу для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:09, 12 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Випуск новин за 12.00: Хабарниця в Офісі Президента. Нова очільниця Болівії

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 листопада станом на 12.00 – співробітники НАБУ спіймали на вимаганні хабаря Світлану Кондзелю – директорку Департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента. У Болівії нова очільниця. Виконувати обов'язки президента буде Жанін Ан'єс.

      Також у випуску:

      Сполучені Штати Америки потерпають від аномальних для листопада морозів.

      Масові протести у Гонконгу тривали цілу ніч.

      Венецію охопила найпотужніша повінь за півстоліття. 

      blog_ava
      В Алли Мазур діагностували рак: реакція українських зірок та колег телеведучої
      сьогодні
      14602
      Теги: Випуск новин Офіс Президента Болівія Хабар
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      сьогодні , 12:00 Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      Блог Соцмережі 300
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 11:50 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 8093
      Гра: знайдіть Джокера серед депутатів
      сьогодні , 11:41 Гра: знайдіть Джокера серед депутатів
      293
      Треба закінчувати цей "совок", – Дубілет про те, як політики сміються над власниками паїв
      сьогодні , 11:10 Треба закінчувати цей "совок", – Дубілет про те, як політики сміються над власниками паїв
      Дмитро Дубілет 1635
      Хто така Світлана Кондзеля: що відомо про спійману на хабарі працівницю Офісу Президента
      сьогодні , 10:40 Хто така Світлана Кондзеля: що відомо про спійману на хабарі працівницю Офісу Президента
      Ірина Кошанська 2840
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук