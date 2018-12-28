Выпуск новостей за 12:00: Взрыв в части ВСУ. Перемирие на Донбассе
В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 12:00 – в техническом помещении одной из частей оперативного командования ВСУ "Юг" взорвался котел. Вследствие этого пострадал 20-летний солдат, парень получил ожоги и многочисленные травмы. Уже завтра в полночь на Донбассе должно заработать новогоднее перемирие. Об этом накануне в Минске договорилась Трехсторонняя контактная группа.
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Источник: 24 канал
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