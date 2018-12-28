Випуск новин за 12:00: Вибух у частині ЗСУ. Перемир'я на Донбасі

У випуску новин за 28 грудня станом на 12:00 – у технічному приміщенні однієї із частин оперативного командування ЗСУ "Південь" вибухнув котел. Внаслідок цього постраждав 20-річний солдат, хлопець отримав опіки та численні травми. Вже завтра опівночі на Донбасі має запрацювати новорічне перемир'я. Про це напередодні у Мінську домовилась тристороння контактна група.

Також у випуску: Бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У Нью-Йорку стався вибух на електростанції. Реклама українських політиків активізувалась перед виборами.