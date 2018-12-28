Випуск новин за 12:00: Вибух у частині ЗСУ. Перемир'я на Донбасі
У випуску новин за 28 грудня станом на 12:00 – у технічному приміщенні однієї із частин оперативного командування ЗСУ "Південь" вибухнув котел. Внаслідок цього постраждав 20-річний солдат, хлопець отримав опіки та численні травми. Вже завтра опівночі на Донбасі має запрацювати новорічне перемир'я. Про це напередодні у Мінську домовилась тристороння контактна група.
Також у випуску:
Бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
У Нью-Йорку стався вибух на електростанції.
Реклама українських політиків активізувалась перед виборами.
Джерело: 24 канал
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