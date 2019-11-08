Выпуск новостей за 12:00: Взрыв в многоэтажке Луцка. Украинцы писали радиодиктант
В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 12:00 – в Луцке прогремел взрыв в многоэтажке. Инцидент произошел около восьми часов утра в одной из квартир. По новому правописанию, но традиционно накануне Дня украинской письменности и языка. Украинцы сегодня писали радиодиктант национального единства.
Также в выпуске:
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