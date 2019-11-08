Выпуск новостей за 12:00: Взрыв в многоэтажке Луцка. Украинцы писали радиодиктант

В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 12:00 – в Луцке прогремел взрыв в многоэтажке. Инцидент произошел около восьми часов утра в одной из квартир. По новому правописанию, но традиционно накануне Дня украинской письменности и языка. Украинцы сегодня писали радиодиктант национального единства.

Также в выпуске: Подъездному стрельцу, который атаковал из охотничьего карабина собственных соседей грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Украинская сторона готовится к разведению сил возле Петровского. Суд арестовал нардепа Ярослава Дубневича.