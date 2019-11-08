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      Выпуск новостей за 12:00: Взрыв в многоэтажке Луцка. Украинцы писали радиодиктант

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 12:00 – в Луцке прогремел взрыв в многоэтажке. Инцидент произошел около восьми часов утра в одной из квартир. По новому правописанию, но традиционно накануне Дня украинской письменности и языка. Украинцы сегодня писали радиодиктант национального единства.

      Также в выпуске:

      Подъездному стрельцу, который атаковал из охотничьего карабина собственных соседей грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

      Украинская сторона готовится к разведению сил возле Петровского.

      Суд арестовал нардепа Ярослава Дубневича.

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      Теги: Взрыв Новости Луцка Выпуск новостей
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