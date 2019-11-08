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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Випуск новин за 12:00: Вибух у багатоповерхівці Луцька. Українці писали радіодиктант

      Випуск новин 7

      У випуску новин за 8 листопада станом на 12:00 – у Луцьку пролунав вибух у багатоповерхівці. Інцидент стався близько восьмої години ранку в одній із квартир. За новим правописом, але традиційно напередодні Дня української писемності та мови. Українці сьогодні писали радіодиктант національної єдності.

      Також у випуску:

      Під'їздному стрільцю, що атакував з мисливського карабіну власних сусідів загрожує позбалення волі строком до 15 років.

      Українська сторона готується до розведення сил біля Петрівського.

      Суд заарештував нардепа Ярослава Дубневича.

      blog_ava
      Головні новини 7 листопада: інтерв’ю Зеленського, обшуки у власника "Прямого", справа Дубневича
      сьогодні
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      Теги: Вибух Новини Луцька Випуск новин
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