Випуск новин за 12:00: Вибух у багатоповерхівці Луцька. Українці писали радіодиктант

У випуску новин за 8 листопада станом на 12:00 – у Луцьку пролунав вибух у багатоповерхівці. Інцидент стався близько восьмої години ранку в одній із квартир. За новим правописом, але традиційно напередодні Дня української писемності та мови. Українці сьогодні писали радіодиктант національної єдності.

Також у випуску: Під'їздному стрільцю, що атакував з мисливського карабіну власних сусідів загрожує позбалення волі строком до 15 років. Українська сторона готується до розведення сил біля Петрівського. Суд заарештував нардепа Ярослава Дубневича.