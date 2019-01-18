Выпуск новостей за 12:00: Взрывы в Магнитогорске. Интронизация Епифания

В выпуске новостей за 18 января состоянию на 12:00 – ИГИЛ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске. Интронизация митрополита Епифания состоится 3 февраля.

Также в выпуске: Львовский суд арестовал пророссийскую пропагандистскую Елену Бойко. Пророссийские боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Число жертв в результате взрыва в Колумбии возросло до 21. Правила купания на Крещение.