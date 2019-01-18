Выпуск новостей за 12:00: Взрывы в Магнитогорске. Интронизация Епифания
В выпуске новостей за 18 января состоянию на 12:00 – ИГИЛ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске. Интронизация митрополита Епифания состоится 3 февраля.
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Львовский суд арестовал пророссийскую пропагандистскую Елену Бойко.
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Число жертв в результате взрыва в Колумбии возросло до 21.
Правила купания на Крещение.
Источник: 24 канал
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