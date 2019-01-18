Випуск новин за 12:00: Вибухи в Магнітогорську. Інтронізація Епіфанія

У випуску новин за 18 січня станом на 12:00 – ІДІЛ взяло відповідальність за вибухи будинку і маршрутки у Магнітогорську. Інтронізація митрополита Епіфанія відбудеться 3 лютого.

Також у випуску: Львівський суд арештував проросійську пропагандистку Олену Бойко. Проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Кількість жертв внаслідок вибуху у Колумбії зросла до 21. Правила купання на Водохреще.