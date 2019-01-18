Випуск новин за 12:00: Вибухи в Магнітогорську. Інтронізація Епіфанія
У випуску новин за 18 січня станом на 12:00 – ІДІЛ взяло відповідальність за вибухи будинку і маршрутки у Магнітогорську. Інтронізація митрополита Епіфанія відбудеться 3 лютого.
Також у випуску:
Львівський суд арештував проросійську пропагандистку Олену Бойко.
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Кількість жертв внаслідок вибуху у Колумбії зросла до 21.
Правила купання на Водохреще.
Джерело: 24 канал
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