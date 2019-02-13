Выпуск новостей за 12:00: Забастовка в Бельгии. Последствия непогоды
В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 12:00 – представители транспортных компаний Бельгии бастуют, требуя повышения оплаты, улучшения условий труда и редактирование пенсионной реформы. Из-за снегопадов без света остались почти две сотни населенных пунктов в шести областях Украины.
Также в выпуске:
В Брюссель съехались министры стран НАТО, чтобы обсудить нарушения Россией ракетного договора.
За прошедшие сутки оккупанты били крупнокалиберными минометами в районе Широкино и хутора Свободный.
За полтора суток Окружной административный суд Киева так и не определился может ли Ульяна Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии