Випуск новин за 12:00: Страйк у Бельгії. Наслідки негоди
У випуску новин за 13 лютого станом на 12:00 – представники транспортних компаній Бельгії страйкують, вимагаючи підвищення оплати, поліпшення умов праці та редагування пенсійної реформи. Через снігопади без світла залишилися майже дві сотні населених пунктів у шести областях України.
Також у випуску:
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Минулої доби окупанти гатили великокаліберними мінометами в районі Широкиного та хутора Вільний.
За півтори доби Окружний адміністративний суд Києва так і не визначився чи може Уляна Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.
Джерело: 24 канал
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