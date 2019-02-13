Випуск новин за 12:00: Страйк у Бельгії. Наслідки негоди

У випуску новин за 13 лютого станом на 12:00 – представники транспортних компаній Бельгії страйкують, вимагаючи підвищення оплати, поліпшення умов праці та редагування пенсійної реформи. Через снігопади без світла залишилися майже дві сотні населених пунктів у шести областях України.

Також у випуску: До Брюсселя з'їхалися міністри країн НАТО, аби обговорити порушення Росією ракетного договору. Минулої доби окупанти гатили великокаліберними мінометами в районі Широкиного та хутора Вільний. За півтори доби Окружний адміністративний суд Києва так і не визначився чи може Уляна Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.