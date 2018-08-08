Выпуск новостей за 12:00: Задержание боевика. Суд над Манафортом

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 12:00 – в Луганской области сотрудники СБУ задержали бывшего "командира взвода" незаконных вооруженных формирований. В США продолжается суд над Пол Манафортом.

Также в выпуске: В Києве поздно вечером 7 августа произошла авария с участием четырех автомобилей. Пророссийские наемники 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, жертв нет. Состояние здоровья Олега Сенцова ухудшилось, но он отказывается от госпитализации. На Днепропетровщине автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом.