Выпуск новостей за 12:00: Задержание боевика. Суд над Манафортом
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 12:00 – в Луганской области сотрудники СБУ задержали бывшего "командира взвода" незаконных вооруженных формирований. В США продолжается суд над Пол Манафортом.
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Источник: 24 канал
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