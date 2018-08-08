Випуск новин за 12:00: Затримання бойовика. Суд над Манафортом
У випуску новин за 8 серпня станом на 12:00 – в Луганській області співробітники СБУ затримали колишнього "командира взводу" незаконних збройних формувань. У США триває суд над Пол Манафортом.
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Джерело: 24 канал
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