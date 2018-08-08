15:38
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Затримання бойовика. Суд над Манафортом

Випуск новин 28 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 серпня станом на 12:00 – в Луганській області співробітники СБУ затримали колишнього "командира взводу" незаконних збройних формувань. У США триває суд над Пол Манафортом.

Також у випуску:

У Києві пізно ввечері 7 серпня сталася аварія за участю чотирьох автомобілів.

Проросійські найманці 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, жертв немає.

Стан здоров'я Олега Сенцова погіршився, але він відмовляється від госпіталізації.

На Дніпропетровщині автомобіль зіткнувся з рейсовим автобусом.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
сьогодні, 15:01 Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
Ян Валетов
Як носити одяг у смужку: поради стиліста
сьогодні, 14:00 Як носити одяг у смужку: поради стиліста
Юлія Девда
Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС до 2020 року
сьогодні, 13:55 Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС до 2020 року
Наше передбачення збулося, – Саакашвілі про плани Путіна
сьогодні, 15:27 Наше передбачення збулося, – Саакашвілі про плани Путіна
Українців труять за їхні ж гроші
сьогодні, 12:01 Українців труять за їхні ж гроші
Ольга Бродська
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук