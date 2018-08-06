Выпуск новостей за 12:00: Задержание лидера русской мафии. Выходки природы в мире

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 12:00 – в Испании задержали одного из лидеров русской мафии. Там арестовали еще двух криминальных авторитетов – выходцев из Грузии. Испанские правоохранители спецоперацию сняли и опубликовали видео. Август только начался, а непогода в этом месяце уже успела наделать немало бед. На одном континенте люди страдают от землетрясения, на другом от жары.

Также в выпуске: На Луганщине во время отпуска убили военного. Александр Костенко вскоре должен вернуться в Украину. После покушения на Мадуро в Венесуэле задержали 11 журналистов.