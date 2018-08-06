Випуск новин за 12:00: Затримання лідера російської мафії. Витівки природи у світі

У випуску новин за 6 серпня станом на 12:00 – в Іспанії затримали одного з лідерів російської мафії. Там заарештували ще двох кримінальних авторитетів – вихідців із Грузії. Іспанські правоохоронці спецоперацію зафільмували і оприлюднили відео. Серпень тільки розпочався, а негода цього місяця вже встигла наробити чимало лиха. На одному континенті люди страждають від землетрусу, на іншому від спеки.

Також у випуску: На Луганщині під час відпустки вбили військового. Олександр Костенко незабаром має повернутися в Україну. Після замаху на Мадуро у Венесуелі затримали 11 журналістів.