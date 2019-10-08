Выпуск новостей за 12:00: Заявление адвоката Пашинского. Войска в Сирии

В выпуске новостей за 8 октября по состоянию на 12:00 – пребывание Сергея Пашинского в Лукьяновском СИЗО угрожает его жизни. Об этом заявил адвокат задержанного Андрей Федур. США выводят войска из Сирии, а Турция заводит. Турецкая армия уже нанесла удары по позициям командования курдской милиции в провинции Хасеке на севере страны.

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