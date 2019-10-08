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      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Выпуск новостей за 12:00: Заявление адвоката Пашинского. Войска в Сирии

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 октября по состоянию на 12:00 – пребывание Сергея Пашинского в Лукьяновском СИЗО угрожает его жизни. Об этом заявил адвокат задержанного Андрей Федур. США выводят войска из Сирии, а Турция заводит. Турецкая армия уже нанесла удары по позициям командования курдской милиции в провинции Хасеке на севере страны.

      Также в выпуске:

      Сегодня в Швеции станут известны имена ученых, которые получат Нобелевскую премию в этой области.

      Синоптики предупреждают о первых заморозках, но только ночью.

      Известный американский актер высмеял Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

       

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      Теги: Сергей Пашинский Выпуск новостей Война в Сирии
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