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      Випуск новин за 12:00: Заява адвоката Пашинського. Війська в Сирії

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 жовтня станом на 12:00 – перебування Сергія Пашинського у Лук'янівському СІЗО загрожує його життю. Про це заявив адвокат затриманого Андрій Федур. США виводять війська з Сирії, а Туреччина заводить. Турецька армія вже завдала ударів по позиціях командування курдської міліції в провінції Хасеке на Півночі країни.

      Також у випуску:

      Сьогодні у Швеції стане відоме ім'я вчених, які отримають Нобелівську премію в цій галузі.

      Синоптики попереджають про перші заморозки, проте лише вночі.

      Відомий американський актор висміяв Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

       

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      Теги: Сергій Пашинський Випуск новин Війна у Сирії
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