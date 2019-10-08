Випуск новин за 12:00: Заява адвоката Пашинського. Війська в Сирії

У випуску новин за 8 жовтня станом на 12:00 – перебування Сергія Пашинського у Лук'янівському СІЗО загрожує його життю. Про це заявив адвокат затриманого Андрій Федур. США виводять війська з Сирії, а Туреччина заводить. Турецька армія вже завдала ударів по позиціях командування курдської міліції в провінції Хасеке на Півночі країни.

Також у випуску: Сьогодні у Швеції стане відоме ім'я вчених, які отримають Нобелівську премію в цій галузі. Синоптики попереджають про перші заморозки, проте лише вночі. Відомий американський актор висміяв Дональда Трампа та Володимира Зеленського.