13:38
8 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 12:00: Заявление Мэй о Brexit. Смена места голосования

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 12:00 – глава правительства Великобритании Тереза Мэй официально заявила, что страна может не выйти из ЕС, если парламент всё же не достигнет компромисса по соглашению о Brexit. Чтобы проголосовать во втором туре, нужно снова сменить место голосования. На сайте Государственного реестра избирателей есть полный список мест регистрации избирателей.

      Также в выпуске:

      7 апреля пророссийские боевики выпустили по украинским защитникам 45 мин.

      В Днепре начался суд над мужчиной, который расстрелял двоих полицейских.

      В частном секторе в Киеве вспыхнул масштабный пожар.

      В Полтаве горела многоэтажка, там загорелся мусоропровод, и огонь быстро распространился на девять этажей.

      blog_ava
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня
      15650
      Теги: Выборы Президента 2019 Великобритания Тереза Мэй Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня , 13:02 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      Юлія Гілей 15647
      Зеленский или Порошенко: кто получит голоса проигравших
      сегодня , 12:12 Зеленский или Порошенко: кто получит голоса проигравших
      Блог Медіа 1488
      Минимализм в дизайне интерьера
      сегодня , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      78
      "Ракетчик" Трамп, "переполненные" Штаты и коварный #MeToo – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:40 "Ракетчик" Трамп, "переполненные" Штаты и коварный #MeToo – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 318
      Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      7 апреля , 22:00 Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 827
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 16:00: Кандидаты в президенты проголосовали. Выборы в России
       31 марта , 16:42
      Выпуск новостей 23 июля по состоянию на 15:00
       23 июля 2016 , 17:03
      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Скандал с Трухановым и журналистом. "Приказ" Насирова
       27 декабря 2018 , 23:01
      Выпуск новостей за 17:00: На Черкасщине люди без воды. В Великобритании документы без надписи ЕС
       6 апреля , 17:54
      Выпуск новостей за 09:00: Аферы Кононенко в энергетике. Новости с фронта
       29 марта , 09:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук