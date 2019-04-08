Выпуск новостей за 12:00: Заявление Мэй о Brexit. Смена места голосования

В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 12:00 – глава правительства Великобритании Тереза Мэй официально заявила, что страна может не выйти из ЕС, если парламент всё же не достигнет компромисса по соглашению о Brexit. Чтобы проголосовать во втором туре, нужно снова сменить место голосования. На сайте Государственного реестра избирателей есть полный список мест регистрации избирателей.

Также в выпуске: 7 апреля пророссийские боевики выпустили по украинским защитникам 45 мин. В Днепре начался суд над мужчиной, который расстрелял двоих полицейских. В частном секторе в Киеве вспыхнул масштабный пожар. В Полтаве горела многоэтажка, там загорелся мусоропровод, и огонь быстро распространился на девять этажей.

Источник: 24 канал