Выпуск новостей за 12:00: Заявление Мэй о Brexit. Смена места голосования
В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 12:00 – глава правительства Великобритании Тереза Мэй официально заявила, что страна может не выйти из ЕС, если парламент всё же не достигнет компромисса по соглашению о Brexit. Чтобы проголосовать во втором туре, нужно снова сменить место голосования. На сайте Государственного реестра избирателей есть полный список мест регистрации избирателей.
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Источник: 24 канал
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