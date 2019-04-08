Випуск новин за 12:00: Заява Мей щодо Brexit. Зміна місця голосування
У випуску новин за 8 квітня станом на 12:00 – голова уряду Великобританії Тереза Мей офіційно заявила, що країна може не вийти з Євросоюзу, якщо парламент таки не дійде компромісу щодо угоди про Brexit. Аби проголосувати у другому турі, потрібно знову змінити місце голосування. На сайті Державного реєстру виборців є повний перелік місць реєстрації виборців.
Також у випуску:
7 квітня проросійські бойовики випустили по українських захисниках 45 мін.
У Дніпрі розпочався суд над чоловіком, що розстріляв двох поліцейських.
В приватному секторі в Києві спалахнула масштабна пожежа.
У Полтаві горіла багатоповерхівка, там спалахнув сміттєпровід й вогонь швидко поширився на дев'ять поверхів.
Джерело: 24 канал
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