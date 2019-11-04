Выпуск новостей за 12:00: Заявление племянника Кадырова. Шторм во Франции

В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 12:00 – бывший мэр Грозного племянник Рамзана Кадырова – Ислам признал, что издевался над людьми. Агрессию объяснил тем, что якобы стремился помочь людям. 50 тысяч домов во Франции без света. Все из-за капризов "Амели" – так назвали мощный шторм, который накрыл Запад страны.

Также в выпуске: 15-летней девушке, которую во Львове травмировали испуганные лошади, сделали сложную операцию. В Киеве легковушка Audi на еврономерах выехала на встречную полосу и врезалась во внедорожник BMW. Сегодня годовщина смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк