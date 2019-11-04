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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      Выпуск новостей за 12:00: Заявление племянника Кадырова. Шторм во Франции

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 12:00 – бывший мэр Грозного племянник Рамзана Кадырова – Ислам признал, что издевался над людьми. Агрессию объяснил тем, что якобы стремился помочь людям. 50 тысяч домов во Франции без света. Все из-за капризов "Амели" – так назвали мощный шторм, который накрыл Запад страны.

      Также в выпуске:

      15-летней девушке, которую во Львове травмировали испуганные лошади, сделали сложную операцию.

      В Киеве легковушка Audi на еврономерах выехала на встречную полосу и врезалась во внедорожник BMW.

      Сегодня годовщина смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк

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      Теги: Выпуск новостей Новости Франции Рамзан Кадыров
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