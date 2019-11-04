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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Випуск новин за 12:00: Заява племінника Кадирова. Шторм у Франції

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 листопада станом на 12:00 – колишній мер Грозного племінник Рамзана Кадирова – Іслам визнав, що знущався над людьми. Агресію пояснив тим, що начебто прагнув допомогти людям. 50 тисяч будинків у Франції без світла. Усе через примхи "Амелі" – так назвали потужний шторм, який вкрив Захід країни.

      Також у випуску:

      15-річній дівчині, яку у Львові травмували перелякані коні, зробили складну операцію.

      У Києві легковик Audi на єврономерах виїхав на зустрічну смугу та врізався у позашляховик BMW.

      Сьогодні роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк

      blog_ava
      Від куріння вейпа померли 37 людей у США та 2 людини у Великобританії
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      Теги: Випуск новин Рамзан Кадиров Новини Франції
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