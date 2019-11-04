Випуск новин за 12:00: Заява племінника Кадирова. Шторм у Франції

У випуску новин за 4 листопада станом на 12:00 – колишній мер Грозного племінник Рамзана Кадирова – Іслам визнав, що знущався над людьми. Агресію пояснив тим, що начебто прагнув допомогти людям. 50 тисяч будинків у Франції без світла. Усе через примхи "Амелі" – так назвали потужний шторм, який вкрив Захід країни.

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