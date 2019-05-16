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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Выпуск новостей за 12:00: Заявление Вакарчука. Дата инаугурации Зеленского

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 12:00 – Святослав Вакарчук идет на парламентские выборы. Об этом он заявил на встрече возле музея истории Украины. Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая. Соответствующее решение приняла Верховная Рада на заседании.

      Также в выпуске:

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      Теги: Владимир Зеленский Выпуск новостей Святослав Вакарчук Инаугурация Зеленского
      Источник: 24 канал
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