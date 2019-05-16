Выпуск новостей за 12:00: Заявление Вакарчука. Дата инаугурации Зеленского

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 12:00 – Святослав Вакарчук идет на парламентские выборы. Об этом он заявил на встрече возле музея истории Украины. Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая. Соответствующее решение приняла Верховная Рада на заседании.

Также в выпуске: Коломойский прилетел в Украину. Украинцы по всему миру отмечают День вышиванки.

Источник: 24 канал