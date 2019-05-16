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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Випуск новин за 12:00: Заява Вакарчука. Дата інавгурації Зеленського

      Випуск новин 147

      У випуску новин за 16 травня станом на 12:00 – Святослав Вакарчук йде на парламентські вибори. Про це він заявив на зустрічі біля музею історії України. Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Відповідне рішення прийняла Верховна Рада на засіданні.

      Також у випуску:

      Коломойський прилетів в Україну.

      Українці по всьому світу відзначають День вишиванки.

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      Теги: Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Випуск новин Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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