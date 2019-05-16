Випуск новин за 12:00: Заява Вакарчука. Дата інавгурації Зеленського

У випуску новин за 16 травня станом на 12:00 – Святослав Вакарчук йде на парламентські вибори. Про це він заявив на зустрічі біля музею історії України. Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Відповідне рішення прийняла Верховна Рада на засіданні.

Також у випуску: Коломойський прилетів в Україну. Українці по всьому світу відзначають День вишиванки.

Джерело: 24 канал