Выпуск новостей за 12:00: Закон о языке. Смена места голосования
В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 12:00 – депутатам в Верховной Раде снова не хватило времени принять закон о государственном языке. Место голосования во втором туре президентских выборов изменили 156 тысяч избирателей.
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Источник: 24 канал
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