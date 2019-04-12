Выпуск новостей за 12:00: Закон о языке. Смена места голосования

В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 12:00 – депутатам в Верховной Раде снова не хватило времени принять закон о государственном языке. Место голосования во втором туре президентских выборов изменили 156 тысяч избирателей.

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