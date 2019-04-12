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      Выпуск новостей за 12:00: Закон о языке. Смена места голосования

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 12:00 – депутатам в Верховной Раде снова не хватило времени принять закон о государственном языке. Место голосования во втором туре президентских выборов изменили 156 тысяч избирателей.

      Также в выпуске:

      Вследствие вражеских обстрелов на фронте один военный погиб, еще восемь защитников получили ранения.

      Действующий гарант в первой половине дня запланировал встречу с канцлером Германии, а вечером – с президентом Франции. Владимир Зеленский также вылетел в Париж, чтобы встретиться с Макроном.

      СБУ разоблачила сотрудника Нацполиции на сотрудничестве с РФ.

      Во время пожара в строительном вагончике в Запорожье погибли трое бездомных.

       

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Законодательство
      Источник: 24 канал
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