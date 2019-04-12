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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Випуск новин за 12:00: Закон про мову. Зміна місця голосування

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 квітня станом на 12:00 – депутатам у Верховній Раді знову не вистачило часу ухвалити закон про державну мову. Місце голосування у другому турі президентських виборів змінило 156 тисяч виборців.

      Також у випуску:

      Внаслідок ворожих обстрілів на фронті один військовий загинув, ще вісім захисників отримали поранення.

      Чинний гарант у першій половині дня запланував зустріч з канцлером Німеччини, а ввечері – з президентом Франції. Володимир Зеленський також вилетів до Парижа, аби зустрітися з Макроном.

      СБУ викрила співробітника Нацполіції на співпраці з РФ.

      Під час пожежі в будівельному вагончику у Запоріжжі загинули троє безхатьків. 

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      Теги: Випуск новин Законодавство
      Джерело: 24 канал
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