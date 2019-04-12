Випуск новин за 12:00: Закон про мову. Зміна місця голосування
У випуску новин за 12 квітня станом на 12:00 – депутатам у Верховній Раді знову не вистачило часу ухвалити закон про державну мову. Місце голосування у другому турі президентських виборів змінило 156 тисяч виборців.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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