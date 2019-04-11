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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 12:00: Закон о языке. Украинцы в плену РФ

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 12:00 – народные депутаты в Верховной Раде уже третью неделю рассматривают закон о языке. Удержание политзаключенного Эдема Бекирова в российском СИЗО может привести к фатальным последствиям, ведь мужчина находится в тяжелом состоянии.

      Также в выпуске:

      Двое российских правоохранителей попросили политическое убежище в Украине.

      Харьковские полицейские задержали банду, которая в течение семи лет нападала на инкассаторов.

      На передовой не прекращаются обстрелы, трое наших военных ранены.

      На днях в Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за вспышки кори. В США уже зафиксировано 465 случаев заболевания.

      blog_ava
      Главные новости 10 апреля: свежие анализы кандидатов и запрет на товары из РФ
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      Теги: Украинцы в плену РФ Законодательство Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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