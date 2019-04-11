Выпуск новостей за 12:00: Закон о языке. Украинцы в плену РФ
В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 12:00 – народные депутаты в Верховной Раде уже третью неделю рассматривают закон о языке. Удержание политзаключенного Эдема Бекирова в российском СИЗО может привести к фатальным последствиям, ведь мужчина находится в тяжелом состоянии.
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Источник: 24 канал
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