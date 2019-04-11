Выпуск новостей за 12:00: Закон о языке. Украинцы в плену РФ

В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 12:00 – народные депутаты в Верховной Раде уже третью неделю рассматривают закон о языке. Удержание политзаключенного Эдема Бекирова в российском СИЗО может привести к фатальным последствиям, ведь мужчина находится в тяжелом состоянии.

Также в выпуске: Двое российских правоохранителей попросили политическое убежище в Украине. Харьковские полицейские задержали банду, которая в течение семи лет нападала на инкассаторов. На передовой не прекращаются обстрелы, трое наших военных ранены. На днях в Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за вспышки кори. В США уже зафиксировано 465 случаев заболевания.

Источник: 24 канал