Випуск новин за 12:00: Закон про мову. Українці в полоні РФ

У випуску новин за 11 квітня станом на 12:00 – народні депутати у Верховній Раді вже третій тиждень розглядають закон про мову. Утримання політв'язня Едема Бекірова у російському СІЗО може привести до фатальних наслідків, адже чоловік перебуває у важкому стані.

Також у випуску: Двоє російських правоохоронців попросили політичного притулку в Україні. Харківські поліцейські затримали банду, яка протягом семи років нападала на інкасаторів. На передовій не припиняються обстріли, троє наших військових поранені. Днями у Нью-Йорку запровадили надзвичайний стан через спалах кору. У США вже зафіксовано 465 випадків захворювання.

Джерело: 24 канал