Випуск новин за 12:00: Закон про мову. Українці в полоні РФ
У випуску новин за 11 квітня станом на 12:00 – народні депутати у Верховній Раді вже третій тиждень розглядають закон про мову. Утримання політв'язня Едема Бекірова у російському СІЗО може привести до фатальних наслідків, адже чоловік перебуває у важкому стані.
Також у випуску:
Двоє російських правоохоронців попросили політичного притулку в Україні.
Харківські поліцейські затримали банду, яка протягом семи років нападала на інкасаторів.
На передовій не припиняються обстріли, троє наших військових поранені.
Днями у Нью-Йорку запровадили надзвичайний стан через спалах кору. У США вже зафіксовано 465 випадків захворювання.
Джерело: 24 канал
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