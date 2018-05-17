Выпуск новостей за 12:00: Закон о трансплантации. Сутки на фронте
В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 12:00 – Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект о трансплантации органов. На Донбассе за сутки погибли двое военных, еще четверо получили ранения.
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Источник: 24 Канал
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