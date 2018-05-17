Выпуск новостей за 12:00: Закон о трансплантации. Сутки на фронте

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 12:00 – Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект о трансплантации органов. На Донбассе за сутки погибли двое военных, еще четверо получили ранения.

Также в выпуске: Сегодня в Украине международный День вышиванки, зародился праздник 12 лет назад. Активисты под Верховной Радой требуют от депутатов рассмотреть избирательный кодекс. Вспышка кори в Украине. За неделю инфекцию подхватили более 1400 человек, из них – 756 дети. В Праге в честь украинского диссидента назовут мост.