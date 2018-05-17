Випуск новин за 12:00: Закон про трансплантацію. Доба на фронті

У випуску новин за 17 травня станом на 12:00 – Депутати Верховної Ради прийняли у другому читанні та в цілому законопроект про трансплантацію органів. На Донбасі за добу загинули двоє військових, ще четверо отримали поранення.

Також у випуску: Сьогодні в Україні міжнародний День вишиванки, зародилося свято 12 років тому. Активісти під Верховною Радою вимагають від депутатів розглянути виборчий кодекс. Спалах кору в Україні. За тиждень інфекцію підхопили понад 1400 людей, з них – 756 діти. У Празі на честь українського десидента назвуть міст.