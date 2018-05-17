Випуск новин за 12:00: Закон про трансплантацію. Доба на фронті
У випуску новин за 17 травня станом на 12:00 – Депутати Верховної Ради прийняли у другому читанні та в цілому законопроект про трансплантацію органів. На Донбасі за добу загинули двоє військових, ще четверо отримали поранення.
Також у випуску:
Сьогодні в Україні міжнародний День вишиванки, зародилося свято 12 років тому.
Активісти під Верховною Радою вимагають від депутатів розглянути виборчий кодекс.
Спалах кору в Україні. За тиждень інфекцію підхопили понад 1400 людей, з них – 756 діти.
У Празі на честь українського десидента назвуть міст.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі