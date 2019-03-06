Выпуск новостей за 12:00: Закрытие дела против Труханова. Расследование в отношении Трампа

В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 12:00 – стало известно, что НАБУ закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова. Однако в самом ведомстве это пока не подтвердили. В Конгрессе США начали новое расследование против Дональда Трампа, ему вменяют – злоупотребление властью, коррупцию и препятствование правосудию.

Также в выпуске: Северная Корея проводит быструю перестройку ракетного комплекса дальних ракет в Соха, который еще в августе 2018-го обещали демонтировать. В Киеве все ждут на Венский бал, который состоится уже через месяц, даже организовали специальный клуб. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл почтил память погибших героев Революции Достоинства.