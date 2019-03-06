Випуск новин за 12:00: Закриття справи проти Труханова. Розслідування щодо Трампа

У випуску новин за 6 березня станом на 12:00 – стало відомо, що НАБУ закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова. Проте в самому відомстві це поки не підтвердили. У Конгресі США розпочали нове розслідування проти Дональда Трампа, йому закидають – зловживання владою, корупцію та перешкоджання правосуддя.

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