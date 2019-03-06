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      Випуск новин за 12:00: Закриття справи проти Труханова. Розслідування щодо Трампа

      Випуск новин 68 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 березня станом на 12:00 – стало відомо, що НАБУ закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова. Проте в самому відомстві це поки не підтвердили. У Конгресі США розпочали нове розслідування проти Дональда Трампа, йому закидають – зловживання владою, корупцію та перешкоджання правосуддя.

      Також у випуску:

      Північна Корея проводить швидку перебудову ракетного комплексу дальніх ракет у Соха, який ще в серпні 2018-го обіцяли демонтувати.

      У  Києві всі чекають на Віденський бал, який відбудеться вже за місяць, навіть організували спеціальний клуб.

      Заступник держсекретаря США із політичних питань Девід Гейл вшанував пам'ять загиблих героїв Революції Гідності.

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      Теги: Геннадій Труханов НАБУ Новини США Випуск новин Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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