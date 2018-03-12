Выпуск новостей за 12:00: Запрет продажи билетов из "ЛНР". Визит Могерини
Выпуск новостей 13:18, сегодня 57 Читати новину українською
В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 12:00 – из оккупированного Луганска на подконтрольную территорию Украины отныне попасть труднее. Боевики запретили предварительную продажу билетов в эту сторону. Могерини встретилась с Владимиром Гройсманом.
Также в выпуске:
Евросоюз готов поддержать размещение миротворцев на Донбассе, если Совбез ООН примет соответствующее решение.
Жители 30 частных домов в Полтаве ночевали с холодными батареями.
В Нью-Йорке из-за аварии вертолета погибли пять человек.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии