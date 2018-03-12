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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Випуск новин за 12:00: Заборона продажу квитків з "ЛНР". Візит Могеріні

Випуск новин 13:16, 12 березня 76 Читать новость на русском

У випуску новин за 12 березня станом на 12:00 – з окупованого Луганська на підконтрольну територію України – відтепер потрапити важче. Бойовики заборонили попередній продаж квитків у цей бік. Федеріка Могеріні зустрілася з Володимиром Гройсманом.

Також у випуску:

Євросоюз готовий підтримати розміщення миротворців на Донбасі, якщо Радбез ООН ухвалить відповідне рішення.

Мешканці 30 приватних будинків у Полтаві ночували з холодними батареями.

У Нью-Йорку через аварію гелікоптера загинуло п'ятеро людей.

Теги: Випуск новин Федеріка Могеріні Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 березня
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