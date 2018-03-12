Випуск новин за 12:00: Заборона продажу квитків з "ЛНР". Візит Могеріні
Випуск новин 13:16, 12 березня 76 Читать новость на русском
У випуску новин за 12 березня станом на 12:00 – з окупованого Луганська на підконтрольну територію України – відтепер потрапити важче. Бойовики заборонили попередній продаж квитків у цей бік. Федеріка Могеріні зустрілася з Володимиром Гройсманом.
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Джерело: 24 Канал
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