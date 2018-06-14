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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 12:00: Заседание Европарламента по Сенцову. Годовщина сбитого Ил-76

Выпуск новостей 258 Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 12:00 – в Европарламенте завершилось заседание, на котором поднимали вопрос о незаконном приговоре украинскому режиссеру. 14 июня – четвертая годовщина трагедии ИЛ-76, который боевики сбили над Луганским аэропортом. На борту было 40 десантников и 9 членов экипажа, все они погибли.

Также в выпуске:

Украинская сторона не поддержала предложения Украины о создании зоны безопасности.

Ветеран АТО, который потерял ноги, покорил Говерлу.

На Закарпатье повреждено более 850 зданий.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости политики Война на Донбассе Европарламент Выпуск новостей Новости Луганска Вооруженные Силы Украины НАТО
Источник: 24 канал
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