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Випуск новин за 12:00: Засідання Європарламенту щодо Сенцова. Роковини збитого ІЛ-76

Випуск новин 124 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 червня станом на 12:00 – у Європарламенті завершилось засідання, на якому піднімали питання про незаконне ув'язнення українського режисера. 14 червня – четверті роковини трагедії ІЛ-76, який бойовики збили над Луганським аеропортом. На борту було 40 десантників та 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Також у випуску:

Українська сторона не підтримала пропозиції України про створення безпекової зони. 

Ветеран АТО, який втратив ноги, підкорив Говерлу.

На Закарпатті пошкоджено понад 850 будівель. 

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Українці в полоні РФ Збройні Сили України Випуск новин Олег Сенцов Новини Луганська
Джерело: 24 канал
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