Випуск новин за 12:00: Засідання Європарламенту щодо Сенцова. Роковини збитого ІЛ-76
У випуску новин за 14 червня станом на 12:00 – у Європарламенті завершилось засідання, на якому піднімали питання про незаконне ув'язнення українського режисера. 14 червня – четверті роковини трагедії ІЛ-76, який бойовики збили над Луганським аеропортом. На борту було 40 десантників та 9 членів екіпажу, всі вони загинули.
Також у випуску:
Українська сторона не підтримала пропозиції України про створення безпекової зони.
Ветеран АТО, який втратив ноги, підкорив Говерлу.
На Закарпатті пошкоджено понад 850 будівель.
Джерело: 24 канал
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