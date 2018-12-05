Выпуск новостей за 12:00: Заседание по делу Януковича. Допрос священников МП

В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 12:00 – утром началось 89 заседание суда по делу о госизмене президента-беглеца Виктора Януковича, на котором последнего, как и накануне, не было. На Ровенщине 14 священников Московского патриархата вызвали на допрос в СБУ.

Также в выпуске: Российскую журналистку канала Дождь Евгению Зобнину пограничники не впустили в Украину. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе. Виктор Муженко заявил, что Россия наращивает силы на границе с Украиной. Только за 2 недели на расстоянии 18 километров от границы она чуть ли не втрое увеличила танковую группу с 93 до 250 машин.