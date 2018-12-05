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      Выпуск новостей за 12:00: Заседание по делу Януковича. Допрос священников МП

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 12:00 – утром началось 89 заседание суда по делу о госизмене президента-беглеца Виктора Януковича, на котором последнего, как и накануне, не было. На Ровенщине 14 священников Московского патриархата вызвали на допрос в СБУ.

      Также в выпуске:

      Российскую журналистку канала Дождь Евгению Зобнину пограничники не впустили в Украину.

      Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе.

      Виктор Муженко заявил, что Россия наращивает силы на границе с Украиной. Только за 2 недели на расстоянии 18 километров от границы она чуть ли не втрое увеличила танковую группу с 93 до 250 машин.

      Теги: Виктор Янукович УПЦ МП СБУ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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