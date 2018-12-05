Випуск новин за 12:00: Засідання у справі Януковича. Допит священиків Московського патріархату

У випуску новин за 5 грудня станом на 12:00 – зранку розпочалося 89 засідання суду у справі про держзраду президента-втікача Віктора Януковича, на якому останнього, як і напередодні, не було. На Рівненщині 14 священиків Московського патріархату викликали на допит до СБУ.

Також у випуску: Російську журналістку каналу Дождь Євгенію Зобніну прикордонники не впустили до України. Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі. Віктор Муженко заявив, що Росія нарощує сили на кордоні з Україною. Лише за 2 тижні на відстані 18 кілометрів від кордону ледь не втричі збільшила танкову групу з 93 до 250 машин.