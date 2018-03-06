Выпуск новостей за 12:00: Завершение газового кризиса. Поджог венгерского культурного центра
Выпуск новостей 13:49, 6 марта 86 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 12:00 – 7 марта Минэнергетики переходит в штатный режим работы и завершает меры для экономии газа. Венгерский культурный центр могли поджечь по указанию ФСБ России, следовательно, дело нападения переквалифицировали в теракт.
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Источник: 24 Канал
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