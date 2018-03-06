Випуск новин за 12:00: Завершення газової кризи. Підпал угорського культурного центру
Випуск новин 13:35, 6 березня 104 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 березня станом на 12:00 – 7 березня Міненергетики переходить у штатний режим роботи і завершує заходи для економії газу. Угорський культурний центр могли підпалити за вказівкою ФСБ Росії, відтак, справу нападу перекваліфікували на теракт.
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Джерело: 24 Канал
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