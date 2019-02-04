Выпуск новостей за 12:00: Завершение приема документов в ЦИК. Наводнение в Австралии

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 12:00 – Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих зарегистрироваться кандидатами на президентских выборах, известно, что документы принесли 90 человек. Из-за сильных ливней в северо-восточных регионах Австралии эвакуированы несколько тысяч человек.

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