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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Выпуск новостей за 12:00: Завершение приема документов в ЦИК. Наводнение в Австралии

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 12:00 – Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих зарегистрироваться кандидатами на президентских выборах, известно, что документы принесли 90 человек. Из-за сильных ливней в северо-восточных регионах Австралии эвакуированы несколько тысяч человек.

      Также в выпуске:

      На Юрия Луценко подали жалобу в Дисциплинарную комиссию за его участие в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Петра Порошенко.

      В Бердянске без водоснабжения остались десятки тысяч людей, а все из-за нового провала на канализационном коллекторе в 200 метрах от участка, который был уже поврежден.

      Почему английский вариант названия украинской столицы до сих пор переводят с русского.

      В центре Москвы произошел крупный пожар в многоквартирном доме, четверо человек погибли.

      Теги: Выпуск новостей Чрезвычайное происшествие ЦИК
      Источник: 24 канал
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