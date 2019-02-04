Випуск новин за 12:00: Завершення прийому документів до ЦВК. Повінь в Австралії

У випуску новин за 4 лютого станом на 12:00 – Центральна виборча комісія України завершила приймати документи від охочих зареєструватися кандидатами на президентських виборах, відомо, що документи принесли 90 осіб. Через сильні зливи в північно-східних регіонах Австралії евакуйовано кілька тисяч людей.

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