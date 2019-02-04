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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Випуск новин за 12:00: Завершення прийому документів до ЦВК. Повінь в Австралії

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 лютого станом на 12:00 – Центральна виборча комісія України завершила приймати документи від охочих зареєструватися кандидатами на президентських виборах, відомо, що документи принесли 90 осіб. Через сильні зливи в північно-східних регіонах Австралії евакуйовано кілька тисяч людей.

      Також у випуску:

      На Юрія Луценка подали скаргу до Дисциплінарної комісії через його участь у форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" Петра Порошенка. 

      У Бердянську без водопостачання залишилися десятки тисяч людей, а все через новий провал на каналізаційному колекторі за 200 метрів від ділянки, що була вже пошкодженою.

      Чому англійський варіант назви української столиці досі перекладають з російської. 

      У центрі Москви сталась масштабна пожежа у багатоквартирному будинку, четверо осіб загинули.

      Теги: Випуск новин ЦВК Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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