Выпуск новостей за 12:00: Зеленский пришел в Раду. Текст формулы Штайнмайера
В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 12:00 – Владимир Зеленский встретился с Главой фракций в Верховной Раде. Российские СМИ опубликовали текст формулы Штайнмайера, который накануне подписала Украина.
Также в выпуске:
В Киеве, Львове и Харькове протестовали против формулы Штайнмайера.
Под Верховной Радой "евробляхеры" вышли на протест.
В Германии министр иностранных дел Гайко Маас заявил, что утверждение формулы Штайнмайера – это прогресс.
Источник: 24 канал
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