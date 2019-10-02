Выпуск новостей за 12:00: Зеленский пришел в Раду. Текст формулы Штайнмайера

В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 12:00 – Владимир Зеленский встретился с Главой фракций в Верховной Раде. Российские СМИ опубликовали текст формулы Штайнмайера, который накануне подписала Украина.

Также в выпуске: В Киеве, Львове и Харькове протестовали против формулы Штайнмайера. Под Верховной Радой "евробляхеры" вышли на протест. В Германии министр иностранных дел Гайко Маас заявил, что утверждение формулы Штайнмайера – это прогресс.

Источник: 24 канал