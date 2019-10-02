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      Випуск новин за 12:00: Зеленський прийшов до Ради. Текст формули Штайнмаєра

      Випуск новин 61 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 жовтня станом на 12:00 – Володимир Зеленський зустрівся з голова фракцій у Верховній Раді. Російські ЗМІ опублікували текст формули Штайнмаєра, який напередодні підписала Україна.

      Також у випуску:

      У Києві, Львові та Харкові протестували проти формули Штайнмаєра.

      Під Верховною Радою "євробляхарі" вийшли на протест.

      У Німеччині міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що затвердження формули Штайнмаєра – це прогрес.

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Штучний інтелект
      Джерело: 24 канал
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