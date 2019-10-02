Випуск новин за 12:00: Зеленський прийшов до Ради. Текст формули Штайнмаєра
У випуску новин за 2 жовтня станом на 12:00 – Володимир Зеленський зустрівся з голова фракцій у Верховній Раді. Російські ЗМІ опублікували текст формули Штайнмаєра, який напередодні підписала Україна.
Також у випуску:
У Києві, Львові та Харкові протестували проти формули Штайнмаєра.
Під Верховною Радою "євробляхарі" вийшли на протест.
У Німеччині міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що затвердження формули Штайнмаєра – це прогрес.
Джерело: 24 канал
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