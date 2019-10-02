Випуск новин за 12:00: Зеленський прийшов до Ради. Текст формули Штайнмаєра

У випуску новин за 2 жовтня станом на 12:00 – Володимир Зеленський зустрівся з голова фракцій у Верховній Раді. Російські ЗМІ опублікували текст формули Штайнмаєра, який напередодні підписала Україна.

Також у випуску: У Києві, Львові та Харкові протестували проти формули Штайнмаєра. Під Верховною Радою "євробляхарі" вийшли на протест. У Німеччині міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що затвердження формули Штайнмаєра – це прогрес.

Джерело: 24 канал