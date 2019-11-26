Выпуск новостей за 12:00: Землетрясение в Албании. Сенцову вручат премию Сахарова

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 12:00 – в Албании произошло мощное землетрясение. Уже известно как минимум о более 300 пострадавших и 6 погибших. Бывший пленник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов в Европарламенте готовится к церемонии награждения премии Сахарова.

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Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. В нем украинский гарант призвал Кабмин немедленно решить вопрос задолженности по зарплате учителям и врачам.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны, в частности, обсудили возвращение захваченных в прошлом году Россией украинских кораблей, а именно то, что Кремль вернул судна без вооружения и оборудования.

В столице Грузии произошел инцидент с участием президенткой страны Саломе Зурабишвили и участников протестов оппозиции. Активисты заблокировали заведение питания, в котором ужинала лидер государства.