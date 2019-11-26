13:06
26 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Няш-мяш" – украинский агент . Фекалии тушили авто в России
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 ноября
      Вести.UA: Очередная лажа от Мосийчука. Двойники "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:58, 25 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 12:00: Землетрясение в Албании. Сенцову вручат премию Сахарова

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 12:00 – в Албании произошло мощное землетрясение. Уже известно как минимум о более 300 пострадавших и 6 погибших. Бывший пленник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов в Европарламенте готовится к церемонии награждения премии Сахарова.

      Также в выпуске:

      Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. В нем украинский гарант призвал Кабмин немедленно решить вопрос задолженности по зарплате учителям и врачам.

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны, в частности, обсудили возвращение захваченных в прошлом году Россией украинских кораблей, а именно то, что Кремль вернул судна без вооружения и оборудования.

      В столице Грузии произошел инцидент с участием президенткой страны Саломе Зурабишвили и участников протестов оппозиции. Активисты заблокировали заведение питания, в котором ужинала лидер государства.

       

      Тбилиси протестует: все, что нужно знать о митингах в Грузии
      сегодня
      1016
      Теги: Выпуск новостей Европарламент Олег Сенцов Землетрясение
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
      сегодня , 13:00 11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
      Юлія Девда 11
      Кримський армагедон: чому Путін провокує НАТО уразити Крим ракетним ударом
      сегодня , 12:00 Кримський армагедон: чому Путін провокує НАТО уразити Крим ракетним ударом
      Андрій Воропаєв 673
      Тбилиси протестует: все, что нужно знать о митингах в Грузии
      сегодня , 11:31 Тбилиси протестует: все, что нужно знать о митингах в Грузии
      Світлана Попова 1016
      Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      сегодня , 10:00 Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      Під обкладинкою 681
      Кому нужен импичмент Трампа?
      сегодня , 08:40 Кому нужен импичмент Трампа?
      Борис Немировський 171
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук