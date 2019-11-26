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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 12:00: Потужний землетрус в Албанії. Сенцову вручать премію Сахарова

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 12:00 – в Албанії стався потужний землетрус. Вже відомо щонайменше про понад 300 постраждалих і 6 загиблих. Колишній бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов у Європарламенті готується до церемонії нагородження премії Сахарова.

      Також у випуску: 

      Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення. У ньому український гарант закликав Кабмін негайно вирішити питання заборгованості з зарплат вчителям і лікарям.

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Сторони, зокрема, обговорили повернення захоплених торік Росією українських кораблів, а саме те, що Кремль повернув судна без озброєння та обладнання.

      У столиці Грузії стався інцидент за участі президентки країни Саломе Зурабішвілі та учасників протестів опозиції. Активісти заблокували заклад харчування, в якому вечеряла лідерка держави.

       

      Американський ведучий в ефірі Fox News заявив, що підтримує Росію у конфлікті з Україною – відео
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Землетрус Олег Сенцов Європарламент
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