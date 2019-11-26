Випуск новин за 12:00: Потужний землетрус в Албанії. Сенцову вручать премію Сахарова

У випуску новин за 26 листопада станом на 12:00 – в Албанії стався потужний землетрус. Вже відомо щонайменше про понад 300 постраждалих і 6 загиблих. Колишній бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов у Європарламенті готується до церемонії нагородження премії Сахарова.

Також у випуску: Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення. У ньому український гарант закликав Кабмін негайно вирішити питання заборгованості з зарплат вчителям і лікарям. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Сторони, зокрема, обговорили повернення захоплених торік Росією українських кораблів, а саме те, що Кремль повернув судна без озброєння та обладнання. У столиці Грузії стався інцидент за участі президентки країни Саломе Зурабішвілі та учасників протестів опозиції. Активісти заблокували заклад харчування, в якому вечеряла лідерка держави.