Выпуск новостей за 12:00: Жуткий пожар на Волыни. Ситуация в Новых Санжарах
В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 12:00 – в смертельном пожаре на Волыни: двое детей погибло. На момент пожара дети в доме были одни. По предварительным данным, огонь повлекло печное отопление в доме. Результаты первых тестов, людей на карантине в Новых Санжарах получили. Всего сделано 48 тестов, все они отрицательные.
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