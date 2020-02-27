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      Выпуск новостей за 12:00: Жуткий пожар на Волыни. Ситуация в Новых Санжарах

      Выпуск новостей -

      В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 12:00 – в смертельном пожаре на Волыни: двое детей погибло. На момент пожара дети в доме были одни. По предварительным данным, огонь повлекло печное отопление в доме. Результаты первых тестов, людей на карантине в Новых Санжарах получили. Всего сделано 48 тестов, все они отрицательные.

      Также в выпуске:

      В США начнут тестировать вакцину от коронавируса.

      В Украине снова ухудшается погода, ураган прокатится по югу и востоку страны.

      Состояние украинки в Италии.

      Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
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      Теги: Новые Санжары Пожар Волынь Выпуск новостей
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