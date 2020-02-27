Выпуск новостей за 12:00: Жуткий пожар на Волыни. Ситуация в Новых Санжарах

В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 12:00 – в смертельном пожаре на Волыни: двое детей погибло. На момент пожара дети в доме были одни. По предварительным данным, огонь повлекло печное отопление в доме. Результаты первых тестов, людей на карантине в Новых Санжарах получили. Всего сделано 48 тестов, все они отрицательные.

Также в выпуске: В США начнут тестировать вакцину от коронавируса. В Украине снова ухудшается погода, ураган прокатится по югу и востоку страны. Состояние украинки в Италии.