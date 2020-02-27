Випуск новин за 12:00: Моторошна пожежа на Волині. Ситуація у Нових Санжарах
У випуску новин за 27 лютого станом на 12:00 – у смертельній пожежі на Волині: двоє дітей загинуло. На момент пожежі діти у домі були самі. За попередніми даними, вогонь спричинило пічне опалення у будунку. Результати перших тестів, людей на карантині у Нових Санжарах отримали. Загалом зроблено 48 тестів, усі вони негативні.
Також у випуску:
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