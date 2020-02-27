Випуск новин за 12:00: Моторошна пожежа на Волині. Ситуація у Нових Санжарах

У випуску новин за 27 лютого станом на 12:00 – у смертельній пожежі на Волині: двоє дітей загинуло. На момент пожежі діти у домі були самі. За попередніми даними, вогонь спричинило пічне опалення у будунку. Результати перших тестів, людей на карантині у Нових Санжарах отримали. Загалом зроблено 48 тестів, усі вони негативні.

Також у випуску: У США почнуть тестувати вакцину від коронавірусу. В Україні знову погіршується погода, буревій прокотиться півднем та сходом країни. Коронавірус виявили в українки, яка живе в Італії, цю інформацію підвтердили у Міністерстві закордонних справ.