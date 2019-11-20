Выпуск новостей за 12: 00: возвращение кораблей. Штрафы для водителей

В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 12:00 – Россия передала Украине корабля "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые были захвачены в ноябре 2018 года у Керченского пролива. Сегодня вступил в силу закон, который обязывает перевозить детей в автокреслах. За несоблюдение требования – штраф 510 гривен.

Также в выпуске: Вокруг директора ГБР Романа Трубы разгорелся скандал с записями касательно топ-чиновников Украины. Сегодня в Сумах будут прощаться с комбригом 128 отдельной горно-штурмовой бригады Евгением Коростылевым. Минувшие сутки на фронте, К счастью, прошли без потерь. Однако боевики не прекращают обстреливать наши позиции из запрещенного оружия.