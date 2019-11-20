Выпуск новостей за 12: 00: возвращение кораблей. Штрафы для водителей
В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 12:00 – Россия передала Украине корабля "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые были захвачены в ноябре 2018 года у Керченского пролива. Сегодня вступил в силу закон, который обязывает перевозить детей в автокреслах. За несоблюдение требования – штраф 510 гривен.
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